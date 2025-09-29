Чи вдасться запустити в Україні соціальну оренду житла: як це вплине на ціни

Оренда житла не перевищуватиме третину доходу. Верховна Рада готується ухвалити законопроект. Йдеться про ухвалення у другому читанні законопроекту, що, зокрема, передбачає запуск в Україні соціальної оренди. Люди, які потребують покращення житлових умов, зможуть орендувати житло, що перебуває у державній чи комунальній власності, щоб витрати на нього не перевищували 25-30% доходу сім'ї. Як це зачепить ринок оренди країни? Чи впадуть ціни на оренду у приватників? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Соціальна оренда житла

Загальна вартість оренди квартир по Україні не зміниться

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков так прокоментував ситуацію:

"Сама по собі ідея – створити умови для соціального житла – непогана. Більше того, вона знайшла свій відгук вже у країнах Скандинавії, Франції. Проте, що таке соціальне житло? Це малометражні квартири. Вони мінімальні по площі. Це таке житло, яке колись називалася "гостинками". Питання у тому, що треба подивитися чи є у муніципальній власності чи у якійсь іншій такі малометражні квартири? Бо навіть те житло, яке звикли називати "гостинками", вже було приватизовано. Далі, якщо відкрити будівництво соціального житла, то виникає питання: хто це буде фінансувати? Як це буде співвідноситися з реаліями війни, з післявоєнною відбудовою, коли кошти будуть потрібні на інші цілі, а не для того, щоб здавати в оренду державі житло. Тому, як ідея – це непогано, але з точки зору практичної реалізації я не знаю, як це можна зробити".

Що ж до того, якщо уявити, що дану програму буде реалізовано, то чи вплине це на ціни приватників на оренду житла, то експерт говорить, що, якщо ціни й зміняться, то лише в одному сегменті – однокімнатні малометражні квартири в панельних будинках.

"Тобто, якщо людина здає трьох- чотирьохкімнатні квартири та ще й в новобудові, та ще з ремонтом та меблями, іншими зручностями, то, звичайно, вона не буде знижувати ціну до тієї, яку виставить держава за соціальне житло. Тобто по якомусь одному сегменту це може позначитися, але в принципі це не зіб'є вартість оренди квартир по Україні", – прокоментував співрозмовник порталу "Коментарі".

На практиці реалізувати ідею із орендою соціального житла досить складно

Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко зазначив, що ідея оренди соціального житла досить стара. Давно про це говорили, давно бажали реалізувати ці наміри.

"Якщо їх реалізують, непогано, тільки відразу виникає запитання, а, де взяти це соціальне житло? У Європі воно справді існує, але пройшло досить немало часу, як його побудували, запустили. У нас же закон прийняти можна, але, де знайти це житло, важко сказати. Бо, якщо підходити до цієї ідеї зі здоровим глуздом, то спочатку з бюджету треба виділити на це кошти і за ці кошти купити або побудувати нове житло, а потім його здавати в оренду і це, як результат, вирішує досить багато питань", – зазначив експерт.

При цьому Олександр Охріменко говорить, що виникає ще одні цікаве питання щодо місць розташування соціального житла. Зазвичай ці райони не дуже соціально успішні.

За словами експерта, враховуючи, що немає розуміння, як на практиці реалізувати цю ідею із орендою соціального житла, важко прогнозувати, як це може вплинути на цінову ситуацію по Україні. Хоча, якщо проект вдасться реалізувати, у країні буде досить багато людей, які не проти орендувати соціальне житло.

