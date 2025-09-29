Удастся ли запустить в Украине социальную аренду жилья: как это повлияет на цены

Аренда жилья не превысит треть дохода. Верховная Рада готовится принять законопроект. Речь идет о принятии во втором чтении законопроекта, в частности, предусматривающего запуск в Украине социальной аренды. Люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут арендовать жилье, находящееся в государственной или коммунальной собственности, чтобы расходы на него не превышали 25-30% дохода семьи. Как это коснется рынка аренды страны? Упадут ли цены на аренду у частников? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Социальная аренда жилья

Общая стоимость аренды квартир по Украине не изменится

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников так прокомментировал ситуацию:

"Сама по себе идея – создать условия для социального жилья – неплохая. Более того, она нашла свой отклик уже в странах Скандинавии, Франции. Однако, что такое социальное жилье? Это малометражные квартиры. Они минимальны по площади. Это такое жилье, которое когда-то называлось "гостинками". Вопрос в том, что нужно посмотреть есть ли в муниципальной собственности или в какой-нибудь другой такие малометражные квартиры? Потому что даже жилье, которое привыкли называть "гостинками", уже было приватизировано. Далее, если открыть строительство социального жилья, возникает вопрос: кто это будет финансировать? Как это будет соотноситься с реалиями войны, с послевоенным восстановлением, когда средства потребуются для других целей, а не для того, чтобы сдавать в аренду государству жилье. Поэтому как идея – это неплохо, но с точки зрения практической реализации я не знаю, как это можно сделать".

Что касается того, если представить, что эта программа будет реализована, то повлияет ли это на цены частников на аренду жилья, то эксперт говорит, что, если цены и изменятся, то только в одном сегменте – однокомнатные малометражные квартиры в панельных домах.

"То есть, если человек сдает трех-четырехкомнатные квартиры, да еще в новостройке, да еще с ремонтом и мебелью, другими удобствами, то, конечно, он не будет снижать цену до той, которую выставит государство за социальное жилье. То есть, на каком-то одном сегменту это может сказаться, но в принципе это не собьет стоимость аренды квартир по Украине", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

На практике реализовать идею с арендой социального жилья достаточно сложно

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко отметил, что идея аренды социального жилья достаточно старая. Давно об этом говорили, давно хотели реализовать эти намерения.

"Если их реализуют, неплохо, только сразу возникает вопрос, а, где взять это социальное жилье? В Европе оно действительно существует, но прошло немало времени, когда его построили, запустили. У нас же закон принять можно, но где найти это жилье, трудно сказать. Ибо, если подходить к этой идее со здравым смыслом, то сначала из бюджета нужно выделить на это средства и за эти средства купить или построить новое жилье, а затем его сдавать в аренду и это, как результат, решает достаточно много вопросов", – отметил эксперт.

При этом Александр Охрименко говорит, что возникает еще один интересный вопрос о местах расположения социального жилья. Обычно эти районы не очень социально успешны.

По словам эксперта, учитывая, что нет понимания, как на практике реализовать эту идею с арендой социального жилья, сложно прогнозировать, как это может повлиять на ценовую ситуацию по Украине. Хотя, если проект удастся реализовать, в стране будет достаточно много людей, которые не прочь арендовать социальное жилье.

