В Мелитополе рядом с комендатурой оккупантов взорвалась граната, а на железной дороге остановлен бронепоезд

Военнослужащие Сил обороны Запорожского края продолжают выполнять задание по отпору вооруженной агрессии российской федерации. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Так, по информации Руслана Ткачука, за прошедшие сутки (18 мая) украинским воинам удалось уничтожить:

• 20 лиц личного состава противника (еще 41 оккупант был ранен);

• три боевые бронированные машины;

• две единицы автомобильной техники;

• беспилотный летательный аппарат "Элерон".

Отмечается, что на временно занятых противником территориях Запорожской области активно развивается движение сопротивления.

"Враг начинает панически бояться партизанщины. Особенно активно работают патриоты в городе Мелитополь. В прошлые сутки там рядом с комендатурой оккупантов по неизвестным причинам взорвалась граната, после чего началась перестрелка в районе улицы Шмидта. Кроме этого, в районе мясокомбината был осуществлен дистанционный подрыв бронепоезда врага с личным составом. Поезд состоял из десяти вагонов. В результате взрыва были повреждены две железнодорожные колеи, бронепоезд остановлен. Также остановлен локомотив с десятью цистернами ГСМ. Количество погибших рашистов уточняется", — рассказал Ткачук.

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