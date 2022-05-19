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В Мелитополе рядом с комендатурой оккупантов взорвалась граната, а на железной дороге остановлен бронепоезд

Враг начинает панически бояться партизанщины - Ткачук

сегодня, 10:48
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны Запорожского края продолжают выполнять задание по отпору вооруженной агрессии российской федерации. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

В Мелитополе рядом с комендатурой оккупантов взорвалась граната, а на железной дороге остановлен бронепоезд

ВСУ

Так, по информации Руслана Ткачука, за прошедшие сутки (18 мая) украинским воинам удалось уничтожить:

• 20 лиц личного состава противника (еще 41 оккупант был ранен);

• три боевые бронированные машины;

две единицы автомобильной техники;

• беспилотный летательный аппарат "Элерон".

Отмечается, что на временно занятых противником территориях Запорожской области активно развивается движение сопротивления. 

"Враг начинает панически бояться партизанщины. Особенно активно работают патриоты в городе Мелитополь. В прошлые сутки там рядом с комендатурой оккупантов по неизвестным причинам взорвалась граната, после чего началась перестрелка в районе улицы Шмидта. Кроме этого, в районе мясокомбината был осуществлен дистанционный подрыв бронепоезда врага с личным составом. Поезд состоял из десяти вагонов. В результате взрыва были повреждены две железнодорожные колеи, бронепоезд остановлен. Также остановлен локомотив с десятью цистернами ГСМ. Количество погибших рашистов уточняется", — рассказал Ткачук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области. ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 под Купянском. 

Читайте также о том, что РФ организует "пресс-тур" в оккупированный Мариуполь: пригласили иностранные СМИ. Оккупанты намерены обвинить Украину в своих преступлениях в Мариуполе. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Тарас Тополя поздравил украинских воинов (ФОТО). Тарас Тополя поздравил украинских защитников вместе со своими собратьями из 130 батальона ТРО. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/1199398114208158
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