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Оккупанты потеряли, как минимум одну БТГ при попытке форсирования Северского Донца - Генштаб (ВИДЕО)

Понтонное мостовое оборудование россиян было выведено из строя

21 мая 2022, 22:55
Автор:

Денис
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Украинские воины нанесли сокрушительный удар по оккупантам в Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Оккупанты потеряли, как минимум одну БТГ при попытке форсирования Северского Донца - Генштаб (ВИДЕО)

ВСУ

В Генштабе рассказали, что россияне планировали переброску личного состава и тяжелой бронетехники понтонной переправой через реку Северский Донец близ Серебрянки.

"Но форсирование россиянами реки – миссия невыполнима, благодаря воинам 30 ОМБр СВ ВСУ и побратимам из других силовых структур.", — отмечает Генштаб. 

Защитники Украины нанесли сокрушительный удар по противнику. 

"В результате россияне потеряли значительные силы — по меньшей мере одну батальонную тактическую группу. Понтонное мостовое оборудование тоже было выведено из строя", — информирует Генштаб. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Спасибо российским пропагандистам": ВСУ уничтожили военную технику, которая обстреливала Северодонецк. Пропагандисты "засветили" позицию, с которой обстреливали украинские города. 

Читайте также о том, что оккупанты украли 300 тонн зерна из Запорожской области: подробности. Жители Каменки-Днепровской сообщают, что вчера россияне вывезли с территории громады 10 машин с зерном.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "российские деньги должны дойти до каждого человека": Зеленский рассказал о компенсации убытков и потерь. Украина предлагает партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм для компенсации ущерба, нанесенного РФ. 

Также "Комментарии" информировали о том, что после провала "референдума" оккупанты готовятся к аннексии оккупированных территорий: что задумал враг. В госдуму РФ внесен законопроект о расширении полномочий президента. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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