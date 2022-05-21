Оккупанты потеряли, как минимум одну БТГ при попытке форсирования Северского Донца - Генштаб (ВИДЕО)

Украинские воины нанесли сокрушительный удар по оккупантам в Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

В Генштабе рассказали, что россияне планировали переброску личного состава и тяжелой бронетехники понтонной переправой через реку Северский Донец близ Серебрянки.

"Но форсирование россиянами реки – миссия невыполнима, благодаря воинам 30 ОМБр СВ ВСУ и побратимам из других силовых структур.", — отмечает Генштаб.

Защитники Украины нанесли сокрушительный удар по противнику.

"В результате россияне потеряли значительные силы — по меньшей мере одну батальонную тактическую группу. Понтонное мостовое оборудование тоже было выведено из строя", — информирует Генштаб.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Спасибо российским пропагандистам": ВСУ уничтожили военную технику, которая обстреливала Северодонецк. Пропагандисты "засветили" позицию, с которой обстреливали украинские города.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "российские деньги должны дойти до каждого человека": Зеленский рассказал о компенсации убытков и потерь. Украина предлагает партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм для компенсации ущерба, нанесенного РФ.

Также "Комментарии" информировали о том, что после провала "референдума" оккупанты готовятся к аннексии оккупированных территорий: что задумал враг. В госдуму РФ внесен законопроект о расширении полномочий президента.

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