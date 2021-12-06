В рамках "Большого строительства" отремонтировали еще 90 км дороги

Больше чем 90 км трассы на территории Черниговской области Н-07 "Киев — Сумы — Юнаковка" восстановлено полностью. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в Facebook.

Дорожные ремонтники проложили еще 90 км финишного шара фото: facebook Ukravtodor

Ремонт дороги производит подрядчик ТОВ "СП "Автострада", по программе строительства президента Украины, Владимира Зеленского "Большое строительство". На данный момент работа проводится на сложнейшем участке в пгт Срибне. Эта часть дороги идет через Тростянецкую балку с многосложным рельефом. Балка практически выполняет назначение дамбы, потому что с двух сторон от нее находятся пруды. Устаревший механизм для прохода воды демонтировали. До ремонта сооружение находилось в аварийном состоянии и угрожало всей территории в округе.



" Мы усилили и расширили земляную насыпь дороги. Внутри нее устанавливаем новую гофрированную трубу длинной 47 метров, которая будет обеспечивать перетекание воды с верхнего ставка в нижний" , - отметили в " Укравтодоре".

Кроме того, береговая линия балки будет полностью укреплена бутовым камнем , а также поставлено шандорное устройство, которое даст возможность управлять уровнем в верхнем водоеме и его силой давления на земляную насыпь дороги. После окончания ремонтных работ дамбы участок дороги касающийся Тростянецкую балку будет капитально заасфальтирован.

Трасса Н-07 соединяет между собой Черниговскую область с Киевской и Сумской.

К концу 2021 года по программе Владимира Зеленского "Большое строительство" в Черниговской области будут отремонтированы 182 километра дорог государственного значения.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал , что уже завершен ремонт участка дороги Р-73/Н-08/Никополь протяженностью в 14 километров.













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