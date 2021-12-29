По словам директора строительной компании "Будова" Николая Куцака, откладывать покупку недвижимости в Украине не стоит, поскольку цены на квартиры не остановят свой рост. Об этом говорится в материале УНИАН.

Стоит ли сейчас покупать жилье в Украине: ответ эксперта - фото из открытых источников

Специалист отметил, что на данный момент нет предпосылок к тому, что стоимость жилья в стране будет падать. Главное, отмечает Куцак, выбрать строительную фирму, которая инвестирует в инновационные технологии.

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Отмечается, что также при выборе квартиры необходимо учитывать инфраструктуру, концепцию и формат жилого комплекса, решения касаемо планировки, темпы строительства, а также интересоваться качеством и экологичностью материалов. Такое мнение высказал Основатель и управляющий партнер группы компаний "DIM" Александр Насиковский.

Отметим, что по прогнозу экспертов, в первой половине следующего года цены на жилье будут демонстрировать стабилизацию, но затем стоимость недвижимости пойдет вверх ( с началом активного сезона). Эксперты не берутся делать точный прогноз цен на жилье в Украине, поскольку на их формирование влияет много фактором, в первую очередь, пандемия коронавируса и процесс выхода из экономического кризиса.

Ранее на портале "Комментарии" также сообщалось, как изменятся цены на аренду недвижимости в наступающем 2022 году. Специалисты прогнозируют относительную стабильность в ближайшей перспективе, но в конце марта стоимость может измениться. Такое мнение озвучил глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита.









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