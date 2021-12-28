Вероятнее всего, в начале 2022 году на первичном рынке недвижимости будет фиксироваться стабильность цен, однако потом стоимость жилья будет расти. Об этом говорится в материале УНИАН.

Рынок недвижимости в Украине: что будет с ценами на жилье в 2022 году - фото из открытых источников

Согласно оценке аналитиков портала Address.ua, сделать точный прогноз цен на недвижимость в следующем году сложно, учитывая коронавирусную пандемию и процесс выхода экономики из коронакризиса.

Специалисты отмечают, что предпосылки к удешевлению жилья в Украине отсутствуют. При этом главными факторами, влияющими на стоимость недвижимости, будет курс гривны, инфляция и себестоимость строительства, а также уровень спроса и покупательная способность.

На вторичном рынке жилья аналитики также прогнозируют стабилизацию цен в начале 2022 года, но в дальнейшем цены могут плавно пойти вверх.

В общем, главными факторами, которые смогут повлиять на рынок жилься в стране остаются политическая и экономическая ситуации.

Согласно прогнозу Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины, как на первичке, так и вторичке, жилье может подорожать максимум на 5-7% в первые полгода 2022. При условии сохранения контролируемой ситуации с пандемией COVID-19 и относительной стабильности экономики. Повышение будет связано с сокращением спроса, которое вероятнее наступит с началом активного сезона.

Глава АСНУ Юрий Пита отмечает, что стоимость жилья на вторичном рынке будет формироваться соответственно с конъюнктурой спроса. Но средний рост вероятен в пределах 5% на самые востребованные квартиры, площадь которых 35-50 квадратных метров.

Ранее "Комментарии" писали, как изменятся цены на аренду жилья в 2022 году.

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