Ситуация на рынке недвижимости сегодня и цены на жилье в Украине в 2022 году

Что происходило в Украине с рынком недвижимости в 2021 году и чего ждать в наступающем 2022-м. Эксперты обрисовали ситуацию для издания "Комментарии".

Рынок недвижимости в Украине: что будет с ценами на жилье в 2022 году - фото из открытых источников

Действия государства по отношению к рынку недвижимости скорее носят потребительский характер с целью наполнения бюджета, чем регулятивный

Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов отмечает, что рынок продажи и аренды недвижимости в Украине на данный момент пребывает в состоянии стабильной неопределенности.

"Не наблюдается роста количества сделок практически во всех сегментах жилья и коммерческой недвижимости. Частный и банковский капитал ожидает более четких признаков динамики. Действия государства по отношению к рынку недвижимости скорее носят потребительский характер с целью наполнения бюджета, чем регулятивный", – поясняет эксперт.

В то же время, он подчеркивает, что есть повод радоваться. Ведь могло быть и хуже, если бы:

- покупатели жилья не поверили в рынок новостроек после второго и третьего локдауна в мае-июле, совершив покупки у качественных девелоперов (в итоге те получили финансовую подпитку и стройки продолжили работу);

- президент Украины не показал рынку готовность поддержать покупателей недвижимости программой банковского финансирования "5-7-9", а также не закрепил публично сотрудничество крупнейшего застройщика столицы компании "КиевГорСтрой" в завершении объектов компании "УкрБуд" после её дефолта, тем самым уменьшая риски дефолта всей строительной отрасли;

- законодатели не начали создавать законодательную базу для уменьшения количества долгостроев и не сформировали программы вывода из кризиса существующих долгостроев.

"Но, конечно, всё могло быть и лучше, – уверен Михаил Артюхов. – К примеру, если бы законодатели определили правила финансовой ответственности застройщиков перед покупателями по завершению новостроек и порядок регулирования отрасли профессиональных продавцов вторичной недвижимости, тем самым очистив рынки создания и реализации недвижимости. К сожалению, рынок строительства и недвижимости сегодня значительно менее прозрачные, по сравнению, например, с финансовыми или банковскими секторами экономики".

В I полугодии на рынке жилья возможны незначительные ценовые изменения, зависящие преимущественно от уровня спроса

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита прогнозирует, что в ближайшие три месяца будет наблюдаться стабильная ценовая ситуация на рынке первичного и вторичного жилья.

"В 2021 году наблюдался достаточно существенный рост стоимости жилья. Средний рост на вторичке составляет более чем на 15%, на первичке – более 20%. Такие темпы превысили ожидание доли потенциальных покупателей. Количество которых со второй половины сентября 2021-го медленно снижается, – отмечает эксперт. – В Украине нет достаточных возможностей для расширения спроса. Развитие ипотеки не стало революцией: по сравнению с 2020-м количество квартир, приобретенных с помощью ипотеки, по официальным данным, составляет лишь 3,4%, из которых на вторичный рынок приходится около 0,4%".

Чтобы предотвратить кризис на первичном рынке, а именно уменьшение количества сделок, в начале 2022 года девелоперы в большинстве своем сохранят существующий уровень цен, прогнозирует Юрий Пита. На вторичном рынке, по его словам, ситуация будет зеркальной: по мнению аналитиков АСНУ, предпосылок для роста цен (ни экономических, ни из-за какого-либо аномального спроса) не существует.

"Со 2-го квартала 2022 года, с наступлением нового делового сезона, на рынке будут заметны незначительные ценовые сдвиги в пределах 5%. Однако увеличение стоимости жилья будет зависеть от спроса в том или ином сегменте жилья, – подчеркивает Юрий Пита. – На первичном рынке наибольший спрос будет наблюдаться в объектах новых качественных форматов на стадии строительства до одного года (преимущественно на 1-2-комнатные квартиры площадью до 60 м2). На вторичном рынке традиционно высокий спрос будет на малогабаритные квартиры советской застройки в должном техническом состоянии площадью до 50 м2"

Что касается аренды жилья, то в ближайшей перспективе цены будут стабильны, уверен президент АСНУ. Только с конца марта, в зависимости от спроса, ценовая картина может немного измениться.

"При наиболее благоприятных экономических и пандемических условиях, когда в крупные города будут возвращаться потенциальные арендаторы, с апреля по июнь включительно аренда может возрасти в среднем до 7-10% на отдельные, наиболее востребованные, типы квартир", – говорит Юрий Пита.

Эксперт резюмирует: в I полугодии на рынке жилья возможны незначительные ценовые изменения, зависящие преимущественно от уровня спроса.

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