Коррупция важная, но не единственная проблема в градостроении: что говорят эксперты

Эксперты оценили законопроект о штрафах для застройщиков, фото из открытых источников

В декабре во втором чтении будет рассмотрен законопроект №5655, предусматривающий реформирование градостроительной сферы. Эксперты оценили для портала "Комментарии" предлагаемые новшества и то, что еще следовало бы принять для наведения порядка в сфере строительства и уменьшения случаев коррупции.

Новшества упростят жизнь законопослушным застройщикам и станут дополнительной гарантией для покупателей жилья на первичном рынке

Основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий называет законопроект №5655 важной составляющей градостроительной реформы.

"С одной стороны, законопроект упрощает жизнь застройщикам, реализующим масштабные жилые проекты большой этажности, ведь регистрация начала строительства будет переведена в электронную систему. Девелоперам станет значительно проще пройти все этапы согласования, так эти процессы будут автоматизированы, – поясняет эксперт. – С другой стороны, сама электронная система априори не предусматривает выдачу разрешений, если по каким-то параметрам застройщик пытается нарушить закон. Поэтому установление огромных штрафов за незаконное строительство станет дополнительным фактором, способствующим установлению по-настоящему прозрачных и цивилизованных условий работы на рынке".

По мнению Михаила Подвысоцкого, несмотря на то, что реформа градостроения несколько затянулась, сейчас наступает очень важный и принципиальный момент в ее реализации.

"По сути, данный закон ставит крест на коррупции, связанной с разрешительной документацией. Застройщикам станет значительно проще приступать к реализации своих проектов. Но самое важное, что принятие этого документа станет дополнительной гарантией для покупателя-инвестора в надежности вложенных им средств в покупку жилья на первичном рынке", – резюмирует Михаил Подвысоцкий.

В Украине должен работать реальный контроль качества строительства

Кандидат экономических наук, президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко акцентирует, что в сфере строительства творится полный хаос.

"Каждый гвоздь и кирпич строительного цеха пропитаны коррупцией, – подчеркивает он. – Киев, к сожалению, яркий пример этого. Прекрасный город с каждым новым годом превращается в бетонные джунгли, лишенные природы и экологичности, качества и комфорта, эстетики и инфраструктуры. Мы достигли беспрецедентного количества низкопробной застройки, которая искажает облик Киева. Строит – кто желает, что желает и как желает. Как следствие, у нас сознательно доводятся до разрушения архитектурные памятники, чтобы на их месте возвести очередного "монстра" или ТРЦ. Мы уже дошли до грани – город полностью разбалансирован. Застройка ведь у нас носит хаотический характер".

Поэтому, отмечает Александр Вовченко, безусловно, следует усиливать контроль за соблюдением требований и стандартов в сфере градостроительства.

"Введение штрафов за строительство без разрешительных документов – это необходимость. Но полная перезагрузка и реформа этой сферы не могут ограничиться одним законопроектом, – уверен эксперт. – Нам нужно определиться с главным, кто и как несет ответственность за системное видение застройки украинских городов. Чтобы у нас на все застроенные высотки хватало детских садов, школ, больниц, паркомест. Чтобы достаточно было детских и спортивных площадок, парков и скверов. Чтобы все у нас гармонично развивалось и функционировало. Второй вопрос: это качество и стандарты. Огромное внимание следует уделить этому аспекту. Реальный контроль качества строительства должен у нас работать, как часы. Третий вопрос: сохранение архитектурных памятников. За снос или доведение таких объектов до разрушения должна быть жесткая ответственность. И наконец, что делать с устаревшим фондом. Каким образом государство будет решать вопрос модернизации хрущевок? Этот вопрос требует скорейшего законодательного решения".

Как сообщал портал "Комментарии", за незаконное строительство будут наказывать застройщиков огромными штрафами.







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