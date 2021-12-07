Коррупция важная, но не единственная проблема в градостроении: что говорят эксперты

Эксперты оценили законопроект о штрафах для застройщиков, фото из открытых источников
В декабре во втором чтении
будет рассмотрен законопроект №5655, предусматривающий реформирование
градостроительной сферы. Эксперты оценили для портала "Комментарии"
предлагаемые новшества и то, что еще следовало бы принять для наведения порядка
в сфере строительства и уменьшения случаев коррупции.
Новшества упростят жизнь законопослушным застройщикам и станут дополнительной гарантией для
покупателей жилья на
первичном рынке
Основатель и управляющий партнер группы
компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий называет законопроект №5655 важной
составляющей градостроительной реформы.
"С одной стороны, законопроект упрощает жизнь
застройщикам, реализующим масштабные жилые проекты большой этажности, ведь
регистрация начала строительства будет переведена в электронную систему.
Девелоперам станет значительно проще пройти все этапы согласования, так эти процессы
будут автоматизированы, – поясняет эксперт. – С другой стороны, сама
электронная система априори не предусматривает выдачу разрешений, если по
каким-то параметрам застройщик пытается нарушить закон. Поэтому установление
огромных штрафов за незаконное строительство станет дополнительным фактором,
способствующим установлению по-настоящему прозрачных и цивилизованных условий
работы на рынке".
По мнению Михаила Подвысоцкого, несмотря на
то, что реформа градостроения несколько затянулась, сейчас наступает очень
важный и принципиальный момент в ее реализации.
"По сути, данный закон ставит крест на
коррупции, связанной с разрешительной документацией. Застройщикам станет
значительно проще приступать к реализации своих проектов. Но самое важное, что
принятие этого документа станет дополнительной гарантией для
покупателя-инвестора в надежности вложенных им средств в покупку жилья на
первичном рынке", – резюмирует Михаил Подвысоцкий.
В Украине должен работать реальный контроль качества строительства
Кандидат экономических наук, президент
Института реформ и развития Киева Александр Вовченко акцентирует, что в сфере
строительства творится полный хаос.
"Каждый гвоздь и кирпич строительного цеха
пропитаны коррупцией, – подчеркивает он. – Киев, к сожалению, яркий пример
этого. Прекрасный город с каждым новым годом превращается в бетонные джунгли,
лишенные природы и экологичности, качества и комфорта, эстетики и
инфраструктуры. Мы достигли беспрецедентного количества низкопробной застройки,
которая искажает облик Киева. Строит – кто желает, что желает и как желает. Как
следствие, у нас сознательно доводятся до разрушения архитектурные памятники,
чтобы на их месте возвести очередного "монстра" или ТРЦ. Мы уже дошли до грани
– город полностью разбалансирован. Застройка ведь у нас носит хаотический
характер".
Поэтому, отмечает Александр Вовченко,
безусловно, следует усиливать контроль за соблюдением требований и стандартов в
сфере градостроительства.
"Введение штрафов за строительство без
разрешительных документов – это необходимость. Но полная перезагрузка и реформа
этой сферы не могут ограничиться одним законопроектом, – уверен эксперт. – Нам
нужно определиться с главным, кто и как несет ответственность за системное
видение застройки украинских городов. Чтобы у нас на все застроенные высотки
хватало детских садов, школ, больниц, паркомест. Чтобы достаточно было детских
и спортивных площадок, парков и скверов. Чтобы все у нас гармонично развивалось
и функционировало. Второй вопрос: это качество и стандарты. Огромное внимание
следует уделить этому аспекту. Реальный контроль качества строительства должен
у нас работать, как часы. Третий вопрос: сохранение архитектурных памятников.
За снос или доведение таких объектов до разрушения должна быть жесткая
ответственность. И наконец, что делать с
устаревшим фондом. Каким образом государство будет решать вопрос модернизации
хрущевок? Этот вопрос требует скорейшего законодательного решения".
Как сообщал портал "Комментарии", за незаконное строительство будут наказывать застройщиков огромными штрафами.
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