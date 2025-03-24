Во Львове при разработке документации для нового корпуса "Охматдета" разворовали 4 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Львовской области вместе с оперативниками департамента стратегических расследований Национальной полиции разоблачили должностных лиц, присвоивших почти 4 миллиона гривен, выделенных на разработку проектно-сметной документации для нового хирургического корпуса Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет".

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Согласно информации БЭБ Львовщины, директор государственного предприятия "Містопроект" внес ошибочные данные в расчет стоимости проекта при разработке документации для строительства детской больницы. Другой чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, перечислил на счет этого предприятия почти 4 млн грн бюджетных средств, которые были впоследствии присвоены.

Обоим подозреваемым предъявлены обвинения: директору — в присвоении и растрате государственного имущества, а его соучастнику — в злоупотреблении служебным положением. Правоохранители будут ходатайствовать об аресте фигурантов и отстранении их от исполняемых обязанностей.

Тендер на изготовление проектно-сметной документации для нового корпуса областной детской больницы "Охматдет" был заключен в начале 2022 между Львовской областной государственной администрацией и предприятием "Містопроект". Стоимость работ составила 19,7 млн. грн.

Хирургический корпус планируется построить на улице Джорджа Вашингтона, 6. Это будет современная медицинская установка, включающая отделения неотложной помощи, хирургии новорожденных и детей раннего возраста, а также зоны отдыха для детей и родителей. Больница будет иметь 250 коек, включая 25 мест для интенсивной терапии, подземный паркинг, вертолетную площадку и другие удобства.

В сентябре 2023 года Львовский областной совет принял решение объединить две детские больницы — "Охматдет" Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, создав Центр детской медицины.

Ранее "Комментарии" писали, что детская специализированная больница "Охматдет" объявила о значительном прогрессе в сборе средств на восстановление. На сегодняшний день на счетах больницы и благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство" накопилась впечатляющая сумма – более 658 миллионов гривен.