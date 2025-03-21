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В Кабмине определили, что в первую очередь будут восстанавливать в 2025 году

Правительство определило приоритет восстановления объектов на 2025 год

сегодня, 17:50
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Кречмаровская Наталия

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины 21 марта наметил приоритет восстановления объектов в 2025 году.

В Кабмине определили, что в первую очередь будут восстанавливать в 2025 году

Фото Кабмина

Шмыгаль рассказал о программе поддержки граждан, чье жилье было повреждено в результате российской агрессии.

"Каждая украинская семья, чей дом пострадал от российской агрессии, получит поддержку от государства. Выплаты варьируются до 350 тысяч гривен на ремонт квартиры и до 500 тысяч гривен на ремонт частного дома. Эти суммы можно получить в рамках программы еВосстановление", — отметил глава правительства.

По его словам, уже десятки тысяч украинцев воспользовались программой еВосстановления, и правительство продолжит ее расширять. Премьер подчеркнул, что именно жилье является ключевым приоритетом правительства в программе восстановления на 2025 год.

При этом Денис Шмыгаль отметил, что к другим направлениям восстановления, на которых сосредотачивается правительство, относятся энергетика, социальная инфраструктура, гражданская защита, в частности "большие укрытия" по "финской модели".

Шмыгаль также рассказал, что с Финляндией были финализированы договоренности по созданию "коалиции укрытий гражданской защиты". Это значительно, по словам премьера, усугубит возможности Украины в этой сфере.

Напомним, что Денис Шмыгаль, ссылаясь на последнюю оценку Всемирного банка RDNA4, как писал портал "Комментарии", отметил, что только потребности в восстановлении энергетики составляют около 68 млрд долларов. Глава правительства рассказал, где Украина планирует брать деньги на возобновление энергетики. Отметил, что одним из приоритетов на этот год остается работа над созданием механизма конфискации российских замороженных активов.




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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/zhytlo-ie-kliuchovym-priorytetom-uriadu-v-prohrami-vidbudovy-na-tsei-rik-denys-shmyhal
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