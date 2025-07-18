Stolitsa Group продолжает достройку объектов Аркады: дом №20 в ЖК "Патриотика" введен в эксплуатацию

14 июля 2025 г. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) выдала сертификат готовности к эксплуатации №ІУ123250701420 на дом №20 в составе жилого комплекса "Патриотика". Этот дом стал третьим объектом в рамках этого ЖК и шестым в целом среди проектов банка "Аркада", который введен в эксплуатацию после заключения Меморандума о достройке, подписанного 7 апреля 2021 года.

Меморандум о достройке стал ключевым шагом в урегулировании проблемы с незавершенным жильем десятков тысяч инвесторов обанкротившегося банка "Аркада". Документ был подписан между государственными органами власти, Киевской городской государственной администрацией и компанией Stolitsa Group, взявшей на себя обязательство завершить строительство объектов.

На сегодняшний день в рамках реализации Меморандума введены в эксплуатацию три дома ЖК "Патриотика" (№16, №20 и №26), а также три дома ЖК "Эврика" (№14, №15 и №18, сертификат №123250606533 от 19.06.2022).

"Благодарные компании Stolitsa Group за лидерскую позицию в вопросе достройки объектов Arkada Investors. Благодаря социально-ответственной позиции компании и подписанному Меморандуму от 07.04.2021 года эти новости возможны", — отметили инвесторы в своем обращении .

Важным звеном в достройке стало создание жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), выступающих платформой для коллективного управления проектами и коммуникации с застройщиком.

Инвесторы также подчеркнули роль ДИАМ в обеспечении прозрачного и эффективного контроля в строительной отрасли, в частности, благодаря внедрению электронной системы подачи и рассмотрения документации.

Работы на других объектах банка "Аркада" продолжаются. В настоящее время осуществляется подготовка к вводу в эксплуатацию следующих жилых домов.