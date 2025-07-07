Стало известно, кому в Украине существенно повысят минималку

Новое отраслевое соглашение с профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины предусматривает повышение минимальной зарплаты для строителей вдвое. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Зарплата. Фото: из открытых источников

"Это ключевой документ, который определяет условия для людей, которые ежедневно работают на строительстве объектов восстановления", — рассказал Кулеба.

Соглашение заключено на 2025-2027 годы и является обязательным для предприятий, учреждений и организаций, работающих в сфере строительства и производства стройматериалов.

"На его основе должны быть заключены или обновлены коллективные договоры", — отметил вице-премьер.

Кулеба перечислил ключевые положения соглашения: установлен новый гарантированный размер тарифной ставки для работников — 401% прожиточного минимума. То есть минимальная зарплата теперь — 12142 гривны. Предыдущий уровень был 231%, или 6995 гривен.

Соглашение также включает положения по безопасности труда, квалификационных требований, организации производственных процессов, правовой защиты работников. Предусмотрены конкретные инструменты легализации занятости, профессионального обучения, контроля за выполнением договорных обязательств.

Читайте также на портале "Комментарии" — правительство Украины утвердило бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, где заложены ориентировочные показатели роста минимальной заработной платы. Согласно документу, к 2028 году "минималка" в Украине может превысить отметку в 10 тысяч гривен.

Согласно постановлению Кабинета Министров №774 от 27 июня 2025 года, обнародованному вместе с бюджетной декларацией, правительство ориентируется на следующие показатели минимальной зарплаты:

- с 1 января 2026 года – 8 688 гривен;

- с 1 января 2027 года – 9 374 гривны;

- с 1 января 2028 года – 10 059 гривен.



