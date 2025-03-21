Стало известно, когда начнут восстанавливать "Охматдет"

После ракетного обстрела многопрофильного диагностическо-лечебного заведения "Охматдет" в Киеве, которое произошло 8 июля 2024 года, восстановление фактически не началось — продолжается разработка проектной документации.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко в телемарафоне прокомментировал ситуацию. По его словам, строительные работы по восстановлению "Охматдета" должны завершиться к началу холодов 2025 года.

Что касается сроков, Ляшко пояснил, что до конца марта — начала апреля будет завершена разработка проектной документации. Министр отметил, что по договору разработка должна продолжаться дольше, однако проектанты идут навстречу и пытаются максимально сократить время. В апреле должны быть проведены все экспертизы и начаты торги по определению исполнителя.

"В мае — начало июня должны начаться строительные работы, которые должны завершиться к началу холодов в этом году", — отметил Ляшко.

Министр пояснил, что по корпусу, имеющему историческую ценность, также проведены все согласования, продолжаются специальные работы. По словам Ляшко, ключевая задача состоит в том, чтобы как можно скорее восстановить те корпуса, которые задействованы в лечебном процессе.

Ляшко рассказал, какие тендеры по восстановлению "Охматдета" сейчас проводят.

"Продолжается тендер на отбор подрядчика, который должен представить по меньшей мере два предложения по старому хирургическому корпусу — сносить ли его полностью и строить на его месте новый, или в рамках существующего корпуса проводить реновацию", — отметил министр.

Глава Минздрава отметил, что два месяца отводится на принятие решения и затем должно начаться строительство.

По его словам, большое количество людей предоставило пожертвования на восстановление инновационного корпуса. Также государство аккумулировало еще дополнительных 300 миллионов на случай, если не хватит средств.

"Проблем с ресурсом нет, завершаем только бюрократию для того, чтобы дальше все пошло как можно скорее", – констатировал Ляшко.

Министр объяснил, почему процесс длится так долго – корпус инновационный и необходимо пройти все процедуры, чтобы восстановленный корпус был безопасен для пациентов.

Напомним, что накануне в "Охматдет" из Запорожья, как писал портал "Комментарии", транспортировали девочку.