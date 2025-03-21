Стало известно, когда начнут восстанавливать "Охматдет"

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Кречмаровская Наталия
После ракетного обстрела многопрофильного диагностическо-лечебного заведения "Охматдет" в Киеве, которое произошло 8 июля 2024 года, восстановление фактически не началось — продолжается разработка проектной документации.
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Виктор Ляшко в телемарафоне прокомментировал ситуацию. По его словам, строительные работы по восстановлению "Охматдета" должны завершиться к началу холодов 2025 года.
Что касается сроков, Ляшко пояснил, что до конца марта — начала апреля будет завершена разработка проектной документации. Министр отметил, что по договору разработка должна продолжаться дольше, однако проектанты идут навстречу и пытаются максимально сократить время. В апреле должны быть проведены все экспертизы и начаты торги по определению исполнителя.
Министр пояснил, что по корпусу, имеющему историческую ценность, также проведены все согласования, продолжаются специальные работы. По словам Ляшко, ключевая задача состоит в том, чтобы как можно скорее восстановить те корпуса, которые задействованы в лечебном процессе.
Ляшко рассказал, какие тендеры по восстановлению "Охматдета" сейчас проводят.
Глава Минздрава отметил, что два месяца отводится на принятие решения и затем должно начаться строительство.
По его словам, большое количество людей предоставило пожертвования на восстановление инновационного корпуса. Также государство аккумулировало еще дополнительных 300 миллионов на случай, если не хватит средств.
Министр объяснил, почему процесс длится так долго – корпус инновационный и необходимо пройти все процедуры, чтобы восстановленный корпус был безопасен для пациентов.
Напомним, что накануне в "Охматдет" из Запорожья, как писал портал "Комментарии", транспортировали девочку.
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