На сколько подорожал ремонт квартир: цифры по сравнению с 2021 годом

Цены на ремонтные работы в квартирах за последние годы в разы подпрыгнули – кое-где вдвое, если считать в долларовом эквиваленте. Об этом в интервью ЭП рассказал владелец компании, координирующей работу бригад штукатуров, плиточников и сантехников. Из-за нехватки рабочих рук рынок изменился – заказов стало больше, а исполнителей значительно меньше.

Ремонт в квартире. Фото: из открытых источников

"Строителей забрали в армию. Сейчас золотое время для молодежи, а также для пенсионеров, которые еще могут что-то делать. Мы можем называть любые расценки. Часть людей, кому обязательно нужно делать ремонт, все равно согласится на них. Календарь у нас расписан на месяце вперед", — говорит предприниматель.

По его оценкам, если вы планируете устроить полноценный ремонт под ключ в новостройке (включая материалы и работу), то должны быть готовы, к таким расценкам – 800 долларов за квадратный метр – это минимальная цена. Для сравнения: в 2021 году цены начинались с 600 долларов. Ремонт в старых квартирах без мебели, но с новыми стенами и коммуникациями обойдется в минимум 300-400 долларов за квадрат.

Учитывая изменение рыночной ситуации, все больше застройщиков предлагают квартиры уже с ремонтом. Впрочем, покупатели таких объектов нередко выражают свое недовольство качеством ремонта: распространенные нарекания на экономию на материалах, некачественная отделка и формальный подход к работам.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине водителям запретили ремонтировать, обслуживать или мыть свои автомобили во дворах, на улицах и в других общественных местах. Пока такие действия считаются нарушением правил благоустройства населенных пунктов и могут привести к штрафам.

Также издание "Комментарии" сообщало – по данным Государственной службы статистики, стоимость жилья в Украине за год выросла более чем на 14% в новостройках и почти на 10% на вторичном рынке. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры.



