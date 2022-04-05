Жилье для переселенцев: украинские архитекторы показали свои проекты

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Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов встретился с федеральным министром по вопросам экономического сотрудничества и развития С. Шульце и рассказал, какую помощь окажет правительство Германии.

По его словам, чиновница сообщила, что Германия выделит Украине 49 млн евро для строительства жилья, в которое будут заселяться переселенцы.

Стороны обсудили увеличение необходимого финансирования, сотрудничество Украины с немецким финансовым учреждением KfW, вопросы поддержки восстановления социальной инфраструктуры, школ и садиков украинских городов.

"Почувствовал полную поддержку с немецкой стороны. Сейчас Германия занимает активную позицию по продвижению поддержки ВПЛ и обеспечению жильем среди международных доноров и партнеров", — заявил министр.

Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде, запустил в марте флешмоб среди украинских архитекторов #НашіМістаПісляВійни и предложил им создать проекты восстановления украинских городов после победы Украины. На предложение откликнулось несколько специалистов.

Анатолий Ексарев , владелец Dekart Studio, предложил интересные проекты домов для переселенцев нестандартной формы — жилые модули, вмещающие как 2 человека, так и многодетные семьи. В частности, такие модули минимально потребляют энергию и экологичные. Выглядят модули следующим образом (фото Dekart Studio/Фейсбук)





Слава Балбек , основатель Balbek Bureau, представил утилитарный проект для тех же целей.

"Мы проанализировали мировой опыт разработки, строительства и содержания поселков временного проживания. Таким образом вывели систему ценностей и приоритетов для обеспечения временного, но достойного проживания для украинцев. Собранная информация – универсальная. Она подходит для разных типов строительства, местности и объема инвестиций" , – написал он.

Выглядит проект таким образом (фото Slava Balbek/Фейсбук)





Дмитрий Чулков , владелец DK-architect, предложил разработанную его архитектурной студией DK-architect версию восстановления жилого фонда по ул. Куприна в Мариуполе. Выглядит жилой массив таким образом (фото Дмитрий Чулков/Фейсбук)



Также архитектурная студия DK-architect представила проект детских современных садов с полукруглыми стенами, светлыми комнатами и игровыми зонами, вобрав определенные элементы опыта лучших иностранных архитекторов. Так что детсады могут выглядеть так: (фото Дмитрий Чулков/Фейсбук)







Для иностранных и украинских архитекторов существует еще проект #ReCreateUA, там они могут выбрать фото разрушенного оккупантами здания и предложить свой проект. Как сообщал портал, в Украине после войны начнется восстановление жилищного фонда и инфраструктуры. Эксперты рассказали, каким образом и в какие сроки будет происходить этот процесс.

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